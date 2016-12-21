Алексей Ловчев начнет инновационные тренировки

Президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион", вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы Сергей Еремин подчеркнул, что дисквалифицированный за допинг российский тяжелоатлет Алексей Ловчев начнет тренироваться по инновационной программе. Он убежден, что благодаря этим занятиям спортсмен достигнет огромных успехов.

- В этом месяце начинаем программу "Путь к олимпу Ловчева". Цель программы – погрузиться в абсолютно инновационный формат проведения тренировок. Убежден, скоро вы Ловчева даже не узнаете. Я буду информировать господина Тамаша Аяна (президент Международной федерации тяжелой атлетики IWF) о том, как будет проходить подготовка. Мы создадим прецедент. Ловчев добровольно включается в такую программу. Уверен, у него буду огромные успехи. (Сергей ФИШ)