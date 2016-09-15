17:00 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Александр Жуков: "Отставка Сырцова логична"

0
0
0
1

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что смена руководства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) является логичным шагом после допинговых скандалов. Ранее президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку, исполняющим обязанности главы организации стал Максим Агапитов.

- Тяжелоатлеты не выступали на Олимпийских играх (2016 года), дисквалифицировали федерацию, и было огромное количество случаев с допингом. Конечно, это (отставка) логично, - цитирует ТАСС Жукова.

Напомним, 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (ИВФ) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3624074

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Brat2

А как же Мутко...его отставка не логична???

17:19

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ