Александр Жуков: "Отставка Сырцова логична"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что смена руководства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) является логичным шагом после допинговых скандалов. Ранее президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку, исполняющим обязанности главы организации стал Максим Агапитов.

- Тяжелоатлеты не выступали на Олимпийских играх (2016 года), дисквалифицировали федерацию, и было огромное количество случаев с допингом. Конечно, это (отставка) логично, - цитирует ТАСС Жукова.

Напомним, 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (ИВФ) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.