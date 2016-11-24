Александр Петров: "Закон об уголовной ответственности за допинг поможет тяжелой атлетике"

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров подчеркнул, что федерация не имеет возможности воспрепятствовать спортсменам в употреблении запрещенных препаратов. Руководитель выразил надежду на то, что очистить российскую легкую атлетику от допинга поможет ужесточение наказания за применение допинга.

- Единственный эффективный способ борьбы с допингом - это неотвратимость наказания. Если есть возможность избежать его, то возникает соблазн, - сказал Петров. - Наш вид спорта относится к рисковым. Вероятность использования допинга заметно выше, потому что допинг в нашем случае может заметно повлиять на результат. У федерации, кроме образовательных программ среди спортсменов, по сути, нет возможностей. Мы можем только проводить агитационную работу, организовывать семинары, разъяснять спортсменам, что их ждет в случае применения допинга.

Мы не можем сами проводить допинг-тестирования, но также не можем попросить антидопинговые организации сделать это: у них есть свой план. Мы можем только беседовать и разъяснять - это все. Тем не менее, считаю, что нам поможет закон об уголовной ответственности за применение допинга. (Сергей ФИШ)