Агапитов уверен: допинговые проблемы не помешают его работе во главе ФТАР

Новый президент ФТАР Максим Агапитов выразил уверенность, что многочисленные допинговые скандалы не должны помешать его работе во главе организации. Агапитов официально возглавил ФТАР сегодня, а с сентября был исполняющим обязанности президента. Ранее из-за многочисленных допинговых скандалов сборная России по тяжелой атлетике не поехала на Олимпиаду-2016. Сам Агапитов в 1994 году также был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу.

- Есть две стороны нашего вопроса с допингом, - цитирует ТАСС Агапитова. - Первая - это количество положительных допинг-проб в 2015 году, и она не имеет никакого отношения к дисквалификации нашей федерации, и долг по оплате штрафов оплачен, тут все нормально. Вторая проблема, которая была поднята 22 июня на заседании исполкома международной федерации, что из-за наличия трех и более позитивных тестов федерация должна быть отстранена. Но все эти пробы вскрыты и находятся на рассмотрении, сейчас МОК обнародовал имена многих из них, и становится понятно, что наказание будут нести индивидуально спортсмены, а не их федерации.

Я полностью отбыл срок дисквалификации, а потом спустя два года снова стал членом сборной и выступал за Россию на чемпионатах Европы и мира. И по итогам одного из мировых первенств я получил золотую медаль, хотя первоначально занял там третье место. Но затем спортсмены, занявшие первое и второе места, были дисквалифицированы за применение допинга. Меня также тогда проверяли, и моя допинг-проба была чистой.

Я пересмотрел свои взгляды и отношение к этому и доказал это всей своей жизнью. Поэтому претензий ко мне в этом вопросе не должно возникать со стороны международной федерации или других спортивных структур. Я и потом выступал на международных турнирах и готовился принять участие в Олимпиаде-2000, но не позволила травма, и потом я принял решение закончить.