Агапитов утвержден в качестве кандидата на пост первого вице-президента IWF

Глава Федераций тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов утвержден Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) в качестве кандидата на пост первого вице-президента, информирует пресс-служба организации. Также он будет участвовать в выборах на должности вице-президента и члена исполнительного комитета IWF.

Другой россиянин Владимир Салтыков, занимающий пост вице-президента ФТАР, утвержден в качестве кандидата в члены технического комитета IWF. Член исполкома ФТАР Петр Полетаев - претендент на вхождение в тренерско-научный комитет.