Вице-президент Федерации водного поло Татарстана Ирек Зиннуров снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации водного поло России (ФВПР).

На должность главы организации претендуют действующий глава федерации Евгений Шаронов и Алексей Власенко, который возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России. Отчетно-выборная конференция ФВПР пройдет 24 декабря.

- Зиннуров соответствующим образом уведомил, что снимает кандидатуру с выборов президента, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ФВПР.