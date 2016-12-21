18:30 21 декабря | ВОДНОЕ ПОЛО

Зиннуров снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации водного поло России

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Вице-президент Федерации водного поло Татарстана Ирек Зиннуров снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации водного поло России (ФВПР).

На должность главы организации претендуют действующий глава федерации Евгений Шаронов и Алексей Власенко, который возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России. Отчетно-выборная конференция ФВПР пройдет 24 декабря.

- Зиннуров соответствующим образом уведомил, что снимает кандидатуру с выборов президента, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ФВПР.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161221/1114075211.html

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