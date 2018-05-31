Женская сборная России вышли в полуфинал Суперфинала Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло в серии пенальти обыграла команду Испании в четвертьфинальном матче Суперфинала Мировой лиги. Встреча прошла в китайском Куньшине.

Основное время завершилось вничью со счетом 8:8, серия послематчевых бросков завершилась со счетом 4:3. В полуфинале сборная России 1 июня сыграет с победителем матча Австралия - США.

Сборная России один раз завоевывала титул чемпиона в 2008 году. На счету россиянок также два серебра (2005, 2013) и две бронзы (2006, 2017).