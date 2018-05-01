Женская сборная России обыграла Венгрию и вышла в суперфинал Мировой лиги по водному поло

Женская сборная России по водному поло вышла в суперфинал Мировой лиги. Сегодня россиянки в предварительном раунде обыграли сборную Венгрии.

В матче шестого тура предварительного турнира сборная России одержала победу со счетом 13:11. Игра проходила в Санкт-Петербурге. Суперфинал пройдет в Куньшане (Китай) с 28 мая по 2 июня. В нем будут участвовать сборные США, Австралии, России, Канады, Китая, Японии, Испании и Голландии

Санкт-Петербург (Россия)

Водное поло

Мировая лига

Женщины

Предварительный раунд

6-й тур

Россия – Венгрия – 13:11