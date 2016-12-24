13:49 | ВОДНОЕ ПОЛО

Власенко избран главой Федерации водного поло России

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В ходе отчетно-выборной конференции Федерации водного поло России (ФВПР) президентом организации был избран Алексей Власенко. Как сообщает ТАСС, он был единственным кандидатом на этот пост. Бывший глава ФВПР Евгений Шаронов и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров сняли свои кандидатуры ранее.

Власенко также является главой российских федераций прыжков в воду и синхронного плавания. В ближайшее время может быть создана Ассоциация водных видов спорта России, которая объединит плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание и будет возглавлена Власенко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903389

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