Власенко избран главой Федерации водного поло России

В ходе отчетно-выборной конференции Федерации водного поло России (ФВПР) президентом организации был избран Алексей Власенко. Как сообщает ТАСС, он был единственным кандидатом на этот пост. Бывший глава ФВПР Евгений Шаронов и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров сняли свои кандидатуры ранее.

Власенко также является главой российских федераций прыжков в воду и синхронного плавания. В ближайшее время может быть создана Ассоциация водных видов спорта России, которая объединит плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание и будет возглавлена Власенко.