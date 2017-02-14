Владимир Карабутов: "Сборная России сможет победить итальянцев только благодаря командной игре"

Главный тренер сборной России Владимир Карабутов отметил, что команда сможет победить итальянцев в заключительном матче квалификации Мировой лиги только благодаря командной игре. В турнирной таблице сборная России делит первое место с командой Италии, набрав шесть очков в трех матчах. Итальянцы имеют игру в запасе.

– Сборная России может выиграть у команд, которые входят в первую шестерку, только с помощью коллективной слаженной игры – в обороне, защите, нападении, – цитирует ТАСС Карабутова. – Индивидуально будет сложно переиграть. Даже если не будет времени на подготовку, есть идея, и ее нужно воплощать на каждой тренировке.

Сборная к матчу с командой Италии функционально и в игровом плане будет готова. У игроков есть и сильные качества, где можно прибавить, но есть и слабые моменты, где требуется доработка. Прежде всего, нужно заниматься своей внутренней игрой.