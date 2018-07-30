Тренеры мужской и женской сборных России будут работать минимум до Олимпиады-2020

Главные тренеры мужской и женской сборных России по водному поло Сергей Евстигнеев и Александр Гайдуков соответственно продолжат работу как минимум до Олимпийских игр 2020 года в Токио. В воскресенье в Барселоне завершился чемпионат Европы, мужская команда заняла седьмое место, женская – пятое.

– Тренеры и мужской, и женской сборных продолжат работу, – цитирует ТАСС президента Федерации водного поло России Алексея Власенко. – За два года до Олимпийских игр нет смысла что-либо менять.

Нельзя все время побеждать за счет пенальти, когда-нибудь должно было и не повезти. Так что все закономерно. Плюс Греция выходила на матч с нами как на последний бой. Но нам было по силам выиграть этот чемпионат Европы.

Напомним, что женская сборная на Олимпиаде-2016 заняла третье место, победив в матче за бронзу венгерок в серии пенальти. В Барселоне россиянки уступили в четвертьфинале гречанкам, судьба встречи также решалась в серии пенальти.