Суперфинал Мировой лиги по водному поло перенесе из России из-за ЧМ-2018 по футболу

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко сообщил, что мужской суперфинал Мировой лиги перенесен из России в Будапешт из-за дороговизны проведения турнира во время чемпионата мира по футболу. Ранее стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) перенесла мужской суперфинал Мировой лиги в Венгрию. Турнир был предварительно одобрен для проведения в России, теперь он пройдет 18-23 июня в Будапеште.

- Это ни в коем случае не из-за каких-то политических моментов или рекомендаций не проводить у нас соревнования, - цитирует "Р-Спорт" Власенко. - Дело в том, что во время чемпионата мира по футболу проводить турнир в России само по себе непросто по логистике и очень дорого - и по части размещения, по части всего. Было решено перенести эти соревнования.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь