Шаронов вошел в техком FINA по водному поло

Первый вице-президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов был избран в технический комитет Международной федерации плавания (FINA) по водному поло. Ранее Шаронов входил в техком FINA по этому виду спорта в предыдущем олимпийском цикле.

- Шаронов вошел в состав технического комитета. Голосование было заочным и прошло в пятницу, - цитирует ТАСС президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Помимо Шаронова, от России в состав обновленных технических комитетов входят Алексей Власенко (прыжки в воду), Ольга Брусникина (синхронное плавание) и Дмитрий Саутин (хайдайвинг).