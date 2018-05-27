Сергей Федоров: "Динамо" выиграло не только чемпионат, но и Кубок России"

Генеральный директор ватерпольного "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал результат команды в завершившемся сезоне.

"Динамо" одержало победу над волгоградским "Спартаком" и впервые с 2002 года завоевало золотые медали чемпионата России. Встреча, состоявшийся в Волгограде, завершился со счетом 10:9 в пользу бело-голубых (3-1 в серии). "Динамо" в восьмой раз стало чемпионом России.

– Безусловно, это очень значимая и важная победа для всех нас, которая досталась большим трудом, – говорит Федоров. – Последний раз московское "Динамо" становилось чемпионом России в далеком 2002 году, целых 16 лет назад.

​Тренерским штабом, игроками, руководством была проделана огромная работа, которая принесла свои плоды. В этом сезоне клуб завоевал не только чемпионство, но еще и Кубок России. Сезон был крайне тяжелым, нельзя забывать и про Лигу Чемпионов – совсем другой уровень соревнований, опытные противники. В этом году в команде собрались успешные спортсмены, лучшие в своём деле. С начала сезона ребята выросли, сыгрались и в итоге добились своего – золотые медали российского чемпионата наши! Это общая победа, которая должна стать началом новых совершений, новых достижений, новых успехов.