Сборная России уступила США в Суперфинале Мировой лиги

Ватерполистки сборной России проиграли команде США в заключительном матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги. Матчи проходят в Куньшане.

Американки лидируют в группе В с активом в девять очков. Сборная России набрала три очка в предварительном этапе и идет второй после сборной США. Их соперницы по четвертьфиналу пока неизвестны.

В активе россиянок золото Суперфинала Мировой лиги, а также две серебряные медали.

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