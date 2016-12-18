Россиянки выиграли юниорский чемпионат мира

Женская сборная России одержала победу на юниорском чемпионате мира для игроков не старше 18 лет, который проходил в Новой Зеландии. На групповой стадии турнира российская команда выиграла у Испании (18:6), Новой Зеландии (16:6) и Южной Африки (33:3), затем в четвертьфинале по пенальти обыграла США (10:10, серия пенальти 6:5), а в полуфинале выиграла у Голландии (12:8). Сегодня в финальном поединке россиянки переиграли Испанию (9:7).