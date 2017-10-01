Россиянки сыграют на Кубке Европы с Испанией, Хорватией, Францией и Голландией

Сборная России попала в группу с Испанией, Хорватией, Францией и Голландией на женском Кубке Европы. Матчи российской группы пройдут в Испании. В группе B встретятся Венгрия, Италия, Германия, Греция и Турция. Поединки состоятся в Греции.

Предварительный раунд пройдет с 1 по 4 февраля, "Финал шести" - с 23 по 25 марта.

Мужская сборная России попала в группу C с Черногорией, Италией и Германией. Матчи пройдут в Италии. В группу A вошли команды Венгрии (хозяева), Испании, Франции, Румынии и Грузии. В группу B попали Хорватия (хозяева) Сербия, Греция, Голландия и Турция. Предварительный раунд мужского турнира пройдет с 15 по 18 февраля, "Финал восьми" - с 5 по 8 апреля.