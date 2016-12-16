Россиянки обыграли США, несмотря на протест американок по поводу судейства

Женская сборная России по водному поло обыграла США в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале на чемпионате мира для спортсменок до 18 лет, который проходит в Новой Зеландии. Итоговый счет встречи – 16:15 в пользу россиянок, которые в полуфинале встретятся со сборной Голландии.

Отметим, что сборная США после поражения подала жалобу на судейство. Американки считали, что судья должен был удалить за грубую игру одну из россиянок и назначить пенальти в ворота российской сборной. После совещания судей протест США был отклонен.