Отставка главного тренера мужской сборной России Шагаева принята

Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов отметил, что президиум принял отставку главного тренера мужской сборной Эркина Шагаева. Российские ватерполисты не смогли квалифицироваться на Олимпиаду-2016.

– В конце отчета на экспертном совете (Министерства спорта РФ) главный тренер мужской сборной Эркин Шагаев подал прошение об отставке, которое было принято сегодня на президиуме Федерации водного поло России, – цитирует "Р-Спорт" Шаронова. – Выполнять обязанности главного тренера президиум поручил Дмитрию Апанасенко. Он будет исполнять обязанности до назначения главного тренера.

Я доволен работой Шагаева. У нас произошли положительные сдвиги, и результаты это показывают. На последнем чемпионате Европы мы вошли в восьмерку сильнейших команд, отобрались на олимпийский квалификационный турнир и чемпионат мира-2017. Качественно поменялась подготовка, отношение игроков к игре за сборную. Но за короткое время было очень сложно добиться более высокого результата. Шагаев очень критично подошел к своей работе. Так как задача выхода сборной на Олимпиаду не была выполнена, он принял такое решение. Контракт у него закончился. Я считаю, что Шагаев мог бы продолжить свою работу.