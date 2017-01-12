17:12 | ВОДНОЕ ПОЛО

Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной

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Главный тренер волгоградского "Спартака" Владимир Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло, сообщает "Р-Спорт". Решение было принято на президиуме ФВПР. Планируется, что он сможет совмещать пост в национальной команде и клубе. В ноябре Эркин Шагаев подал в отставку с поста наставника сборной, которая не смогла пробиться на Олимпиаду-2016 в Рио. 

Главный тренер женской сборной Александр Гайдуков остался на своем посту. Под его руководством россиянки взяли бронзу Игр в Рио.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20170112/1114834794.html

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