Главный тренер волгоградского "Спартака" Владимир Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло, сообщает "Р-Спорт". Решение было принято на президиуме ФВПР. Планируется, что он сможет совмещать пост в национальной команде и клубе. В ноябре Эркин Шагаев подал в отставку с поста наставника сборной, которая не смогла пробиться на Олимпиаду-2016 в Рио.

Главный тренер женской сборной Александр Гайдуков остался на своем посту. Под его руководством россиянки взяли бронзу Игр в Рио.