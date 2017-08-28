Екатерина Прокофьева: "У нас много талантливых девочек которые безумно хотят заниматься, но негде"

Капитан олимпийской сборной, бронзовый призер Рио-2016 и ЧМ-2017 Екатерина Прокофьева отметила, что у молодежи в России нет возможности тренироваться. Спортсменка показала бассей шириной 12,5 метров при том, что для игры в водное поло необходимо 17 метров.

"Представляю вам бассейн из которого я вышла. 25 метров в длину, 12,5 в ширину (конечно вам ненужно рассказывать стандарты для игры в водное поло). Я уже не говорю о глубине, тут до середины только есть возможность не стоять на дне. Чтобы вы понимали, самая глубокая часть мне по плечи.

Зачем я это пишу? Да дело в том, что тут так много замечательных и талантливых девочек которые безумно хотят заниматься, но негде! 30 лет помогают, да все помочь не могут", - написала Прокофьева в Инстаграме.