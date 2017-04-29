Алексей Власенко: "Имея такие традиции, даже не попадать на Олимпиады - это неправильно"

Недавно избранный президент Федерации водного поло России Алексей Власенко отметил, что одна из его главных задач – "вернуть мужское водное поло на пьедестал". В ходе "Финала четырех" Евролиги в Киришах Власенко остался доволен условиями на турнире.

– Поделитесь вашими планами на посту президента ФВПР?

– Приехав сюда, в Кириши, понял, что здесь надо проводить крупнейшие мировые турниры. Например, суперфиналы Мировой лиги. Знал бы, что здесь такие условия, перенесли бы нынешний из Рузы в Кириши. Очень хочется вернуть мужское водное поло на пьедестал. Это одна из главных задач. Имея такие традиции, даже не попадать на Олимпиады – это неправильно.

– Сейчас идут разговоры об объединении водных видов спорта в одну ассоциацию. Насколько это реально?

– Есть вопрос, он обсуждается. Но это не совсем моя компетенция. Мы к этому готовы. В мире и Европе аналоги тоже есть. Если мы хотим идти вперед, конечно, это надо делать. На последней Олимпиаде по водным видам у нас 16-е командное место. Все, кто выше – уже сделали ассоциации.

– В чем ее плюс?

– Приведу пример из бизнеса. У вас есть один завод. Он стоит миллион. Вы покупаете второй. Тоже за миллион. Оба вместе они уже стоят 5 миллионов. А 4 завода – 25 миллионов. За счет повышения капитализации. Вот и у нас будет больше возможностей по заключению спонсорских контрактов, привлечения телевидения. (Сергей ЦИММЕРМАН)