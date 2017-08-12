Алексей Власенко: "FINA и LEN должны согласовать сроки Кубка Европы"

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко отметил, что Международная федерация плавания (FINA) и Европейская лига плавания (LEN) еще не согласовали время проведения нового турнира - Кубка Европы. Сегодня LEN объявила о создании нового турнира, в котором будут принимать участие 12 лучших команд Европы, которые определятся по результатам последнего европейского первенства.

- Есть недоговоренность между европейской и международной федерациями, - цитирует ТАСС Власенко. - Был разговор, что этот турнир будет пересекаться с турнирами, организованными FINA. Естественно, мы будем поддерживать международную федерацию и ее календарь, приоритет при пересечении календаря будем отдавать ей. Если европейская организация согласует проведение Кубка Европы в другие сроки, то посмотрим, может, вторую команду будем выставлять или еще кого-то, будем обсуждать этот момент с главными тренерами наших сборных.

Чем больше вспомогательных турниров, тем лучше, ведь главный старт - это Олимпийские игры.