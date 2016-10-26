Женская сборная России узнала соперников в отборе к ЧМ-2018

Женская сборная России по волейболу во втором раунде европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018 в группе A сыграет с командами Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии и Грузии, информирует официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV). Встречи пройдут в Хорватии с 30 мая по 4 июня 2017 года. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 30 сентября по 21 октября 2018 года в Японии. Команды, ставшие вторыми в своих группах, сыграют в третьем отборочном раунде.