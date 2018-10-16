Женская сборная Китая сыграет с Италией в полуфинале ЧМ, Голландия встретится с Сербией

Женская сборная Китая во втором матче 3-го группового турнира чемпионата мира обыграла команду Голландии со счетом 3:1.

Обе сборные накануне обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата мира. Китай в итоге занял первое место в группе H, Голландия - второе.

В группе G первые два места заняли Сербия и Италия. Таким образом, 19 октября сборная Китая в полуфинале сыграет с командой Италии, а Голландия встретится с Сербией.

Напомним, сборная России на чемпионате мира не смогла преодолеть стадию второго группового раунда.

Чемпионат мира

Женщины

3-й раунд

Группа H

Голландия - Китай - 1:3 (25:23, 13:25, 18:25, 17:25)

Группа G

Италия - Сербия - 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25)