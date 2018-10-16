Женская сборная Китая сыграет с Италией в полуфинале ЧМ, Голландия встретится с Сербией

Женская сборная Китая во втором матче 3-го группового турнира чемпионата мира обыграла команду Голландии со счетом 3:1.
Обе сборные накануне обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата мира. Китай в итоге занял первое место в группе H, Голландия - второе.
В группе G первые два места заняли Сербия и Италия. Таким образом, 19 октября сборная Китая в полуфинале сыграет с командой Италии, а Голландия встретится с Сербией.
Напомним, сборная России на чемпионате мира не смогла преодолеть стадию второго группового раунда.
Чемпионат мира
Женщины
3-й раунд
Группа H
Голландия - Китай - 1:3 (25:23, 13:25, 18:25, 17:25)
Группа G
Италия - Сербия - 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25)
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