Владимир Алекно: "Хочу, чтобы ЧМ-2022 по волейболу влюбил людей в Россию"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно хочет, чтобы чемпионат мира 2022 года по волейболу оставил у гостей турнира такое же положительное впечатление, как это было во время чемпионата мира по футболу-2018.

В четверг на конгрессе Международной федерации волейбола (ФИВБ) в Канкуне (Мексика) было объявлено, что Россия примет мужской чемпионата мира-2022. Соперниками в борьбе за право провести турнир были Катар и Мексика.

- Это очень ответственное, очень важное событие для России, - цитирует "РИА Новости" Алекно. - Нагрузка и ответственность ложатся на нашу сторону. Все прекрасно это понимают. Не вижу повода для иностранцев не ехать на чемпионат мира к нам. После чемпионата мира по футболу какой-то процент людей, побывавших в России, захотел жить у нас, им у нас понравилось. Хочется, чтобы после чемпионата мира по волейболу количество таких людей только увеличилось.