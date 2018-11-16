Сергей Тетюхин: "Будем ждать хорошего результата от сборной России на домашнем чемпионате мира"

Олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин отметил, что домашний чемпионат мира 2022 года должен окрылить волейболистов сборной России.

В четверг на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в мексиканском Канкуне Россия получила право провести мужской чемпионата мира-2022.

- Будем ждать хорошего результата от сборной России на домашнем чемпионате мира. Все турниры нам поддались, а чемпионат мира пока не выигрывали, - цитирует "РИА Новости" Тетюхина. - Думаю, с помощью родных стен и поддержки болельщиков мы будем на пьедестале. Турнир должен окрылить наших ребят. Когда ты играешь у себя дома, ощущения совершенно другие, легкость появляется. Понятно, что будет дополнительная ответственность, но домашние стены должны придать сил. Будем надеяться и верить.

Страна у нас волейбольная, это очень приятная новость! Это очень здорово – провести такое мероприятие в стране. Россия, как никто другой, заслужила домашний чемпионат мира. Я уверен, что турнир проведут на самом высоком уровне. Россия по-другому не умеет и не привыкла.

Надеюсь, что регионы, небольшие города, в том числе и Белгород, тоже примут чемпионат мира. Это будет большим праздником для всех нас. Руководство региона обещало, что к 2021 году в Белгороде появится новая арена. Думаю, что чемпионат мира простимулирует людей, которые ответственны за финансирование и строительство арены в Белгороде, и стройку закончат в срок.