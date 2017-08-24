Сергей Шляпников: "Поляки относятся к россиянам нормально"

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников в интервью "Известиям" рассказал о конкурентах в борьбе за победу на предстоящем чемпионате мира в Польше. Также 56-летний специалист выразил уверенность в нормальном отношении к России со стороны польских болельщиков.

- Болгария - главный конкурент России в борьбе за первое место? Или испанцы тоже являются серьезными соперниками?

- А почему вы про Словению не спрашиваете? Второй матч группового этапа мы проводим с ними. А ведь Словения - серебряный призер предыдущего чемпионата Европы. Настраиваться будем на каждый матч, любая оплошность может дорого стоить.

- Польские болельщики не особо жалуют сборную России. Это не станет проблемой?

- Не согласен с такой оценкой - поляки относятся к нам нормально. Никакого негатива. "Мемориал Вагнера" это подтвердил. И во время Мировой лиги в Польше со стороны трибун мы никаких проблем не испытали. Мало того, болельщики старшего возраста подходят, общаются и с тренерами, и с волейболистами. Думаю, так же будет и на чемпионате Европы.

- Задача на чемпионат Европы - медали? Или только победа?

- Попасть на пьедестал - задача-минимум. Вообще для сборной России, в какой бы ситуации она ни находилась, - например, в процессе омоложения и смены поколений, как сейчас, - только выигрыш медалей может считаться достойным результатом. Но мы, конечно, настраиваемся побороться за золото.