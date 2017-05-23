Сборная России определилась с окончательным составом на квалификацию чемпионата мира-2018

Тренерский штаб сборной России определился с составом на второй раунд квалификации чемпионата мира 2018 года, информирует официальный сайт CEV.

За выход в плей-офф из группы D с россиянами поборются команды Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии. Напомним, что матчи группового турнира пройдут с 24 по 28 мая в Таллине.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

Связующие: Гранкин Сергей, Ковалев Дмитрий.

Диагональные: Жигалов Максим, Михайлов Максим.

Блокирующие: Власов Илья, Вольвич Артем, Куркаев Ильяс, Лихошерстов Вадим.

Доигровщики: Бережко Юрий, Волков Дмитрий, Ильиных Дмитрий, Клюка Егор.

Либеро: Ермаков Артем, Мартынюк Роман.