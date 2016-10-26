Россия в отборе к ЧМ-2018 сыграет с Косово, Эстонией, Черногорией, Румынией и Венгрией

Мужская сборная России сыграет с командами Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии во втором раунде отборочного турнира чемпионата мира-2018, информирует официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV). Встречи этой группы пройдут в Эстонии.

Напомним, что во втором отборочном этапе, который пройдет с 23 по 28 мая, примут участие 36 команд. Они распределены на шесть групп. Победители каждой группы напрямую попадут на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 30 сентября в Италии и Болгарии.