Россия обыграла Китай на молодежном чемпионате мира

Сборная России обыграла команду Китая в матче группового турнира молодежного чемпионата мира (игроки не старше 23 лет) со счетом 4:0.

Российская команда занимает первое место в группе B (9 очков). Также в этой группе играют Алжир, Аргентина, Китай, Иран и Турция. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды.

В следующем матче Россия сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет 21 августа.

Отметим, что на этом ЧМ тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, а для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.