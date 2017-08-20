17:50 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат мира

Россия обыграла Китай на молодежном чемпионате мира

Сборная России обыграла команду Китая в матче группового турнира молодежного чемпионата мира (игроки не старше 23 лет) со счетом 4:0.

Российская команда занимает первое место в группе B (9 очков). Также в этой группе играют Алжир, Аргентина, Китай, Иран и Турция. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды.

В следующем матче Россия сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет 21 августа.

Отметим, что на этом ЧМ тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, а для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

 

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