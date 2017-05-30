23:44 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат мира

Объявлен состав женской сборной России на отбор ЧМ

Стал известен состав женской сборной России на второй раунд отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, информирует официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Напомним, команда сыграет в группе A вместе с Хорватией, Венгрией, Грецией, Австрией и Грузией. Матчи пройдут в хорватском Осиеке с 31 мая по 4 июня. Ранее в Осиек прибыли 15 игроков, из которых в окончательный состав не попала диагональная Анна Лазарева.

Состав сборной России: 

связующие – Вера Ветрова, Екатерина Панкова;

доигровщицы – Ксения Парубец, Юлия Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова;

диагональная – Наталия Гончарова;

блокирующие – Екатерина Ефимова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;

либеро – Екатерина Третьякова, Алла Галкина.

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