Мужская сборная России завоевала путевку на чемпионат мира

Мужская сборная России обыграла Эстонию в матче 2-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19). Самым результативным игроком россиян стал Максим Михайлов, набравший 19 очков.

Российская команда одержала пять побед в пяти турах и заняла первое место в своей группе. Сборная завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года.