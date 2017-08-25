Молодежная сборная России – вторая на чемпионате мира

Молодежная сборная России завоевала серебро чемпионата мира (U23) в Каире. Турнир проходил по экспериментальным правилам счета (соперники играли до четырех выигранных партий, каждая длилась до 15 набранных очков или до разности в два мяча).

В финале ЧМ-2017 команда Андрея Воронкова уступила Аргентине – 2:4. Россияне Денис Богдан и Иван Яковлев вошли в символическую сборную соревнований.

Добавим, что на взрослом чемпионате Европы в Польше выступают три волейболиста 1995 года рождения – Дмитрий Волков, Егор Клюка, Илья Власов.

Чемпионат мира

Молодежные сборные (до 23 лет)

Финал

РОССИЯ – Аргентина – 2:4 (10:15, 11:15, 14:16, 16:14, 15:13, 9:15)

Россия: Богдан (12), Пирайнен (11), Черейский (7), И.Яковлев (6), Панков (1), Семышев, Чанчиков (л), Урсов (6), Ф.Воронков (2), Кононов (1), Жось.

Аргентина: Фернандес (20, блок – 7), Йохансен (16), Мельгарехо (12), Лосер (10), Франчи (2), Санчес (1), Данани (л), Луэнгас (1), Битар, Аррече.

За 3-е место

Бразилия – Куба – 1:4 (16:18, 13:15, 13:15, 22:20, 11:15)

За 5-е место

Египет – Япония – 4:0 (15:9, 15:8, 15:11, 15:12)

За 7-е место

Китай – Иран – 1:4 (15:17, 5:15, 11:15, 19:17, 18:20)

Итоговое положение: 1. Аргентина. 2. РОССИЯ. 3. Куба. 4. Бразилия. 5. Египет. 6. Япония. 7. Иран. 8. Китай. 9. Польша. 9. Турция. 11. Алжир. 11. Мексика.

Лауреаты турнира. MVP – Герман Йохансен (Аргентина). Символическая семерка: связующий – Матиас Санчес (Аргентина), диагональный – Хишам Эвайс (Египет), блокирующие – Иван ЯКОВЛЕВ (Россия), Матеус Биспо (Бразилия), доигровщики – Денис БОГДАН (Россия), Мигель Гутьеррес (Куба), либеро – Рожерио Фильо (Бразилия).

Все победители и призеры ЧМ U-23

2013 (Бразилия). 1. Бразилия. 2. Сербия. 3. РОССИЯ.

2015 (ОАЭ). 1. РОССИЯ. 2. Турция. 3. Италия.

2017 (Египет). 1. Аргентина. 2. РОССИЯ. 3. Куба.