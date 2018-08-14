Кошелева не сыграет на чемпионате мира-2018

Последствия травмы колена не позволят волейболистке сборной России Татьяне Кошелевой выступить на осеннем чемпионате мира в Японии.

Кошелева, выступавшая в прошлом сезоне за турецкий "Галатасарай", получила разрыв крестообразной связки колена 21 апреля в матче Лиги чемпионов с итальянской "Новарой". Чемпионат мира пройдет в шести городах Японии с 30 сентября по 21 октября.

- Все хорошо, восстановление идет по плану, прошло уже четыре месяца, - цитирует ТАСС Кошелеву. -Я начала работать с мячом в своей родной тульской команде, это очень комфортная ситуация. Я попросила руководство и тренеров "Тулицы" потренироваться с командой, она приняла меня хорошо, и я сейчас на данный момент восстанавливаюсь там, занимаюсь по своей программе.

Я занимаюсь физическими нагрузками каждый день, работаю с первого дня восстановления. Физически я чувствую себя хорошо, но не могу ускорить процессы заживления колена, должно пройти время, у каждого такие процессы проходят по-разному. Я получаю практически полную нагрузку - начала прыгать, бегать, перемещаться, даже падать периодически, но все постепенно. Если говорить о том, могу ли я сейчас работать на полную нагрузку и завтра выйти на игру, то, конечно, нет.

Мы разговаривали с (главным тренером сборной России) Вадимом Анатольевичем Панковым, но речи о сборной в этом году быть не может, потому что я не готова. Естественно, я бы очень хотела помочь сборной России, но на данный момент это просто невозможно, потому что здоровье мне не позволяет. Быть на 50 процентов готовой я не умею - лучше быть готовой на все сто или заниматься собой. Болею за девчонок, за команду, желаю им больших успехов и верю, что наши надежды и планы воплотятся в медаль чемпионата мира.



