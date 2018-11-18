Дмитрий Мусэрский: "ЧМ по волейболу - колоссальная ответственность, через которую многим может быть тяжело переступить"

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский считает, что проведение чемпионата мира-2022 поможет России популяризировать волейбол в стране.

- Новость о проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 году в России имеет две стороны, - цитирует "РИА Новости" Мусэрского. - Первая - преимущество играть в родных стенах со своей поддержкой. Вторая - колоссальная ответственность, через которую многим может быть тяжело переступить. Конечно, чемпионат мира по волейболу в России при должной организации и трансляции в СМИ принесёт огромные дивиденды в плане популяризации волейбола в стране.

Но также не нужно забывать о необходимости успешного выступления сборной России на этом турнире. Только в этом случае совместными усилиями можно добиться популяризации. Что касается моего желания победить на чемпионате мира, то тут без разницы, где он будет проходить. Победа на чемпионате мира - это победа на чемпионате мира, не важно, дома она была добыта или в другой стране.