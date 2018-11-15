Чемпионат мира-2022 по волейболу пройдет в России

Россия получила право провести чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужчин. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). 15 ноября на Конгрессе ФИВБ в Канкуне (Мексика) Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира.

-Я с большой гордостью информирую - Россия примет чемпионат мирапо волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. - Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров - это чемпионаты мира по волейболу 1952 и 1962 года, Олимпиада-80 в Москве, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу. За это время в СССР, а позже в Россию, приезжали бороться за золотые медали крупнейших международных соревнований лучшие спортсмены по многим видам спорта. И теперь эту славную плеяду продолжит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд – 2022. Этот турнир – это дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям. В нашей стране огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звезд мирового волейбола на домашнем чемпионате.

Города проведения, а также сроки турнира будут определены на Административном совете ФИВБ в середине февраля. В 1952 и 1962 году чемпионат мира проходил в СССР. В 2022 году турнир впервые пройдет в Российской Федерации.