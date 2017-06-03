Сергей Шляпников: "Несмотря на необязательные ошибки, сборная России держит удар"

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников после поражения от команды Франции (1:3) во втором матче группового турнира Мировой лиги отметил, что у россиян есть характер, чтобы биться и переламывать ход игры. Специалист также добавил, что на результате встречи сказалась потеря основного связующего Дмитрия Ковалева. В первой игре россияне победили Аргентину (3:0).

– Если бы был Ковалев сегодня, по результату вопрос был бы спорный, – приводит "Р-Спорт" слова Шляпникова. – После вчерашней игры ребята почувствовали вкус победы. Будь Ковалев, я бы много на Францию не поставил.

Что понравилось? Несмотря на необязательные ошибки, команда держит удар. Считаю, что у команды есть характер, чтобы биться и переламывать ход игры. Это сегодня мы можем занести себе в актив.