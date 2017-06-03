21:05 | ВОЛЕЙБОЛ — Мировая лига

Россия проиграла Франции в матче Мировой лиги

8

Мужская сборная России уступила Франции во втором матче группового турнира Мировой лиги. В первой игре россияне одолели Аргентину. 

Мировая лига

Мужчины

Групповой турнир

РОССИЯ - Франция - 1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25)

Иран - Бразилия - 1:3 (25:21, 19:25, 22:25, 22:25)

Канада - США - 3:2 (23:25, 25:19, 18:25, 25:23, 15:11)

Болгария - Аргентина - 2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 21:25, 12:15)

Италия - Польша - 1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/worldleague/2017/

8
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Cap. Morgan

duha1_1_1 согласен полностью. Сборная в порядке, на года

21:43

duha1_1_1

А задача максимум , которая была озвучена Федерацией, у этой сборной в этой лиге - попасть в финальную часть в Бразилию.

21:42

duha1_1_1

Можно привлечь Полетаева и Ермакова и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:39

duha1_1_1

И никаких Михайловых, никаких Мусэрских, никаких Ттюхиных не привлекать. Костяк есть. Только эта сборная сможет стать олимпийским чемпионом. У них есть дух и мощнейший потенциал

21:38

duha1_1_1

Нормальная сборная. Отличный тренер. Нормальная игра. Через 2 года при условии сохранения этого состава будем рвать всех как тузик грелку

21:36

rusfed 2.0

Эти пацаны еще только вчера в юниорском возрасте выступали. ) Все будет. Скоро )

21:35

LeTaon

Нет, конечно. Написали бы об Украине и ещё нескольких карликовых странах, если бы заметили их результаты на уровне первой группы МЛ.

21:33

fanat2017

Похоже и волейбол у нас закругляется,позорище и не понятная сборная с непонятным тренером.Я боюсь мы уже не увидим больше ,даже попадания в финал Мировой Лиги. Эта сборная ни на что не способна.. Болгарам,если не влетим,то проблемы будут.

21:32