Россия проиграла Франции в матче Мировой лиги

Мужская сборная России уступила Франции во втором матче группового турнира Мировой лиги. В первой игре россияне одолели Аргентину.
Мировая лига
Мужчины
Групповой турнир
РОССИЯ - Франция - 1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25)
Иран - Бразилия - 1:3 (25:21, 19:25, 22:25, 22:25)
Канада - США - 3:2 (23:25, 25:19, 18:25, 25:23, 15:11)
Болгария - Аргентина - 2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 21:25, 12:15)
Италия - Польша - 1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)
Cap. Morgan
duha1_1_1 согласен полностью. Сборная в порядке, на года
21:43
duha1_1_1
А задача максимум , которая была озвучена Федерацией, у этой сборной в этой лиге - попасть в финальную часть в Бразилию.
21:42
duha1_1_1
Можно привлечь Полетаева и Ермакова и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:39
duha1_1_1
И никаких Михайловых, никаких Мусэрских, никаких Ттюхиных не привлекать. Костяк есть. Только эта сборная сможет стать олимпийским чемпионом. У них есть дух и мощнейший потенциал
21:38
duha1_1_1
Нормальная сборная. Отличный тренер. Нормальная игра. Через 2 года при условии сохранения этого состава будем рвать всех как тузик грелку
21:36
rusfed 2.0
Эти пацаны еще только вчера в юниорском возрасте выступали. ) Все будет. Скоро )
21:35
LeTaon
Нет, конечно. Написали бы об Украине и ещё нескольких карликовых странах, если бы заметили их результаты на уровне первой группы МЛ.
21:33
fanat2017
Похоже и волейбол у нас закругляется,позорище и не понятная сборная с непонятным тренером.Я боюсь мы уже не увидим больше ,даже попадания в финал Мировой Лиги. Эта сборная ни на что не способна.. Болгарам,если не влетим,то проблемы будут.
21:32