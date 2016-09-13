Россия начнет выступление в Мировой лиге-2017 с матчей против Франции, Болгарии и Аргентины

Утвержден формат и предварительное расписание Мировой лиги-2017, сообщает официальный сайт FIVB. Регламент будет тем же, что и в прошлом сезоне – 12 команд высшего дивизиона проведут три игровых уикенда. В "Финал шести" выйдут пять лучших команд плюс страна-организатор, которая на данный момент не определена.

Сборная России со 2 по 4 июня сразится с командами Франции, Болгарии и Аргентины. Эти встречи пройдут в России. С 9 по 11 июня подопечные Владимира Алекно проведут встречи с Францией, США и Италией (эти поединки состоятся во Франции). С 16 по 18 июня Россия сыграет с Польшей, США и Ираном (матчи пройдут в Польше).

"Финал шести" пройдет с 28 июня по 2 июля.