Егор Клюка: "Мы готовы были "убивать" французов, но они здорово защищались"

Доигровщик сборной России Егор Клюка считает, что волейболисты сборной Франции не показали ничего сверхъестественного во втором матче группового турнира Мировой лиги. Россияне уступили со счетом 1:3. В первой игре они победили Аргентину (3:0).

– Такое начало не связано с нашей психологией. Сам не понял, почему так получилось, – приводит "Р-Спорт" слова Клюки. – Франция – не сверхъестественная команда, средняя команда, с которой можно было играть. Где-то сами отдали им в начале, дали им уверенность.

Мы были готовы "убивать" французов, но их было трудно нагонять после наших маленьких провальчиков. Трудно было их пробивать, они здорово защищались. Можно сказать, что какое-то время ушло на поиск взаимодействия с Павлом Панковым. Это повлияло на такое начало.