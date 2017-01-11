Александр Яременко: "Оснований для отмены этапов Мировой лиги и "Гран-при" в России нет"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что оснований для отмены этапов мужской Мировой лиги и женского "Гран-при" в России нет. Со 2 по 4 июня 2017 года в Сургуте должен пройти этап мужской Мировой лиги, а на период с 14 по 16 июля намечен этап женского "Гран-при" в Екатеринбурге.

– У нас нет опасений по поводу позиции FIVB, – приводит "Р-Спорт" слова Яременко. – Какие-то выступления антидопинговых агентств – это уже не новость. Не агентства являются определяющими, а международные федерации. К призывам этих агентств мы уже привыкли.

Ничего критического в этих заявлениях нет. Никаких оснований, чтобы беспокоиться, мы не видим. Дело не в хороших отношениях с FIVB, а в отсутствии оснований, из-за которых Россия в волейболе могла бы лишиться права проведения турниров и участия в них.