Женская и мужская команды краснодарского "Динамо" сыграют в следующем сезоне чемпионата России

Генеральный директор краснодарского "Динамо" Борис Симоненко подчеркнул, что команды бело-голубых в следующем сезоне выступят в высшем дивизионе женского и мужского чемпионатов России.

Игроки и сотрудники динамовцев не получали зарплату с июля 2016-го по февраль 2017 года. В феврале была погашена задолженность за два месяца. Клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.

- Да, в суперлиге примут участие обе команды. Мы уже туда заявились, - приводит ТАСС слова Симоненко. - По мужской пока точно не могу сказать, а вот состав женской обновится на 50 процентов.

Контракты с тренерами закончились. Вопрос продолжения сотрудничества с ними зависит от того, как завершатся переговоры с потенциальными инвесторами, какими будут цели и задачи команд на следующий сезон.

Нет, я не уверен, что тренеры останутся, если мы достигнем договоренности с потенциальными инвесторами. Это же зависит не только от нашего желания, но и от желания тренеров. Ушаков долгое время работал с командой, его хорошо знают наши болельщики.

Конечно, у нас был с ним разговор, и мы оставили принятие решение на время, когда настанет определенность с инвесторами. С Воронковым мы говорили неделю назад, он не против продлить контракт, но, опять же, все зависит от переговоров с инвесторами.

Долгов перед игроками сейчас нет, так что ситуация выравнивается. Пока не окончательно, но, если бы наши дела были плохи, об этом уже бы все знали.