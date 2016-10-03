"Зенит" разгромил "Нефтяник"

"Зенит" в домашнем матче 3-го тура чемпионата России разгромил "Нефтяник" - 3:0. В двух партиях клуб из Оренбурга набрал по 17 очков, еще в одной - девять. В других встречах "Урал" дома победил "Югру-Самотлор", а НОВА уступила "Динамо".

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3-й тур

"Зенит" (Казань) - "Нефтяник" (Оренбург) - 3:0 (25:17, 25:9, 25:17)

"Урал" (Уфа) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:1 (30:28, 25:21, 18:25, 27:25)

НОВА (Новокуйбышевск) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 21:25)