20:06 25 декабря | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Зенит" победил краснодарское "Динамо", "Локомотив" взял верх над "Кузбассом"

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Состоялись матчи 13-го тура чемпионата России. 

Суперлига

Мужчины

13-й тур

"Динамо" (Москва) - "Факел" (Новый Уренгой) - 3:1 (27:25, 25:18, 24:26, 25:22)

"Локомотив" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 1:3 (25:16, 23:25, 19:25, 21:25)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - НОВА (Новокуйбышевск) - 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 25:27)

"Нефтяник" (Оренбург) - "Енисей" (Красноярск) - 2:3 (25:23, 24:26, 22:25, 25:22, 13:15)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Динамо" (Краснодар) - 3:0 (25:13, 25:16, 25:17)

"Урал" (Уфа) - "Белогорье" (Белгород) - 3:1 (25:18, 26:24, 21:25, 25:21)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2016-2017/

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