"Зенит" одержал 37-ю победу подряд в чемпионате России

"Зенит" обыграл "Енисей" в матче группового этапа чемпионата России. Для казанцев это 15-я победа в 15 матчах сезона, из них лишь один поединок они выиграли в пяти сетах. С учетом прошлого сезона их победная серия достигла 37 игр, последний раз они проигрывали "Газпрому-Югре" 22 ноября 2015 года.

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

15-й тур

"Локомотив" (Новосибирск) - "Факел" (Новый Уренгой) - 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 28:26, 15:9)

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2:3 (25:18, 25:17, 16:25, 24:26, 7:15)

"Нефтяник" (Оренбург) - НОВА (Новокуйбышевск) - 2:3 (16:25, 15:25, 29:27, 25:23, 13:15)

"Енисей" (Красноярск) - "Зенит-Казань" (Казань) - 0:3 (19:25, 16:25, 21:25)

"Урал" (Уфа) - "Динамо" (Краснодар) - 3:1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19)

"Динамо" (Москва) - "Белогорье" (Белгород) - 1:3 (22:25, 25:23, 25:27, 22:25)