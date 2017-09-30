"Зенит" обыграл "Факел", одержав 58-ю победу в чемпионате России подряд

"Зенит" победил "Факел" в матче 5-го тура мужской суперлиги. Эта победа стала для казанцев 58-й подряд в чемпионате России. Последнее поражение на данный момент у подопечных Владимира Алекно датируется 22 ноября 2015 года, когда они уступили "Газпрому-Югре" (2:3).

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

5-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "НОВА" (Новокуйбышевск) - 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30)

"Урал" (Уфа) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:0 (25:23, 25:19, 25:23)

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15)

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:2 (22:25, 28:26, 25:27, 25:22, 15:11)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Факел" (Новый Уренгой) - 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9)

"Белогорье" (Белгород) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (34:32, 25:20, 25:23)

"Локомотив" (Новосибирск) - "Ярославич" (Ярославль) - 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:10)