"Зенит-Казань" выиграл у "Югры-Самотлор", "Белогорье" победило "Урал"

"Зенит-Казань" победил "Югру-Самотлор" в чемпионате России. В другом матче "Белогорье" взяло верх над "Уралом". Казанцы и белгородцы обеспечили себе первые два места по итогам группового турнира.

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

24-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 3:1 (25:18, 26:24, 23:25, 25:19)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:0 (25:19, 25:11, 25:18)

"Динамо" (Москва) - НОВА (Новокуйбышевск) - 3:1 (25:17, 25:21, 23:25, 25:14)

"Енисей" (Красноярск) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3:1 (26:28, 27:25, 25:22, 25:19)

"Белогорье" (Белгород) - "Урал" (Уфа) - 3:1 (25:22, 23:25, 27:25, 25:19)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Кузбасс" (Кемерово) - 1:3 (22:25, 25:17, 19:25, 23:25)

"Ярославич" (Ярославль) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 0:3 (22:25, 23:25, 23:25)