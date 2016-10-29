"Зенит" и "Белогорье" одержали победы в суперлиге

В матче 6-го тура мужской суперлиги казанский "Зенит" на выезде в четырех сетах одолел "Югру-Самотлор". "Белогорье" в гостях обыграло "Нефтяник" (3:0), а "Урал" уступил "Газпром-Югре" (2:3). Казанцы, одержав пятую победу кряду, занимают второе место в таблице. Белгородцы идут пятыми, четвертый – клуб из Нижневартовска.

Лидирует же по-прежнему новосибирский "Локомотив", одержавший шестую победу подряд на старте сезона, обыграв в трех сетах краснодарское "Динамо".

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

6-й тур

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Урал" (Уфа) – 3:2 (25:21, 29:31, 25:14, 23:25, 16:14)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – "Зенит" (Казань) – 1:3 (22:25, 37:35, 16:25, 19:25)

"Нефтяник" (Оренбург) – "Белогорье" (Белгород) – 0:3 (23:25, 16:25, 18:25)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо" (Ленинградская область) - 3:0 (25:21, 25:15, 25:22)

"Локомотив" (Новосибирск) - "Динамо" (Краснодар) - 3:0 (32:30, 25:16, 25:17)