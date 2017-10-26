"Заречье-Одинцово" обыграло "Протон", Московское "Динамо" победило "Уралочку"

Состоялись матчи 4-го тура женской суперлиги. "Ленинградка" в трех партиях победила краснодарское "Динамо". Московское "Динамо" на своей площадке взяло верх над "Уралочкой-НТМК" (3:1). "Заречье-Одинцово" на выезде обыграло "Протон" (3:1). "Динамо-Метар" на своей площадке победило "Сахалин" – 3:2.

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4-й тур

"Динамо-Метар" (Челябинск) – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 3:2 (15:25, 25:22, 26:24, 18:25, 15:12)

"Протон" (Саратовская область) – "Заречье-Одинцово" (Московская область) – 1:3 (25:16, 17:25, 24:26, 15:25)

"Ленинградка" (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Краснодар) – 3:0 (25:23, 25:20, 26:24)

"Динамо" (Москва) – "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) – 3:1 (25:27, 26:24, 25:15, 26:24)